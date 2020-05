Gal Gadot e Chris Pine ancora insieme nelle nuove foto di Wonder Woman 1984

Dalle pagine della rivista francese Premiere sono arrivate online delle foto inedite di Wonder Woman 1984, nuovo cinecomic della DC Films diretto ancora una volta da Patty Jenkins e con protagonisti le star Gal Gadot e Chris Pine.

A corredo di una storia tutta dedicata al sequel di Wonder Woman, infatti, la rivista ha pubblicato tre nuovi fantastici scatti estratti dal film: il primo mostra la star del franchise Gal Gadot in piedi davanti ad un muro di televisori, una scena che i fan hanno visto nelle primissime pubblicazioni ufficiali relative al progetto; il secondo svela Diana Prince/Wonder Woman all'opera col suo famoso Lazo della Verità, mentre l'ultima si focalizza su una sequenza inedita che vede Diana e Steve Trevor in Egitto.

Proprio il ritorno di Steve in questo secondo capitolo è al centro di numerose ipotesi da parte dei fan, e non fa che aumentare l'attesa per l'uscita del film: ovviamente non è stato rivelato come e perché sia avvenuta questa resurrezione, ma la regista Patty Jenkins ha anticipato le dinamiche che questo ritorno porterà nel film con un paragone con Indiana Jones. "Fin dal primo giorno ho sempre detto che la loro storia dovrebbe essere quasi una sorta di 'Wonder Woman incontra Indiana Jones', in cui Indiana Jones non si tira indietro davanti a Wonder Woman. Chris ha naturalmente la qualità necessaria per reggere il confronto con questa dea."

Qualche dettaglio in più è arrivato anche da Chris Pine: "Nel primo film ho interpretato un soldato stanco del mondo dopo tutta la depravazione che ha visto. In questo sono molto più aperto e gioioso. Il mio ruolo è quello di un amico, amante, fidanzato-guardia del corpo che fa del suo meglio per aiutare Diana nella sua missione. Sono come una specie di Watson per Holmes."

Per altri approfondimenti ecco una nuova foto di Cheetah e il nuovo poster di Wonder Woman 1984.