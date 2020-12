Wonder Woman 1984: nuova occhiata al villain interpretato da Pedro Pascal

Nel corso della convention brasiliana dedicata al mondo del fumetto e non solo, il CCXP, è stata svelata anche una nuova immagine ufficiale di Wonder Woman 1984 che ritrae il misterioso villain interpretato da Pedro Pascal e che potremo vedere finalmente al cinema a gennaio in Italia, mentre negli USA il film arriverà a Natale, anche in streaming.

Come noto, Pedro Pascal interpreterà Maxwell Lord, che nel film sarà un super fan di Nicolas Cage, un fatto rivelato dallo stesso attore nel corso di una recente intervista: "Sì, in Wonder Woman 1984 c'è azione e divertimento e ho recitato senza freno a mano tirato guardando a uno dei miei idoli". Nel corso della convention brasiliana è stata svelata anche una nuova immagine ufficiale del suo personaggio che potete visualizzare in calce a questa news.

In precedenza anche Gal Gadot aveva parlato delle sue scene con Pascal: "Mi sono davvero divertita a lavorare insieme a lui, e posso dire che il momento più memorabile, uno di quelli che posso rivelare, si trova proprio all'inizio del film. Quando Diana incontra Max Lord... diciamo solo che non ha mai conosciuto prima una persona come lui. Questo è tutto quello che posso dire".

Anche Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, ha parlato del villain: "Max Lord è un personaggio molto rappresentativo dell'epoca in cui è ambientato il film, è il re degli spot pubblicitari, e sta vendendo un sogno al suo pubblico e farà tutto ciò che è in suo potere per arrivare al successo. Ma capita qualche volta che quando ottieni ciò che vuoi, la grandezza arriva con un prezzo da pagare. Questo è Maxwell Lord".

Wonder Woman 1984 arriverà sia al cinema sia in streaming su HBO Max il prossimo 25 dicembre negli Stati Uniti, mentre in Italia arriverà in sala il 28 gennaio 2021.