Wonder Woman 1984: nuova immagine ufficiale pubblicata da Empire

Mentre mancano ancora più di sei mesi all'arrivo di Wonder Woman 1984, in occasione delle festività natalizie il magazine Empire ne ha approfittato per pubblicare una nuova immagine ufficiale del cinecomic Warner/DC con protagonista la supereroina di Gal Gadot.

Nell'immagine possiamo ammirare la stessa Diana Prince/Wonder Woman all'interno del centro commerciale che fa capolino anche nel primo trailer ufficiale del film (e da sfondo a una spettacolare scena d'azione e inseguimento) in volo, agganciata al suo lazo della verità, sotto lo sguardo stupito dei clienti del centro.

In seguito alla pubblicazione del trailer, dopo aver incassato i complimenti di Kevin Smith, anche la celebre Lynda Carter - storica Wonder Woman in televisione - ha osannato il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 attraverso il suo profilo ufficiale Twitter: "Pura brillantezza". La Carter è stata un riferimento importante già per il primo film sul personaggio nel 2017, in quanto la regista Patty Jenkins ha contattato molte volte l'interprete per consigli e suggerimenti sullo sviluppo della supereroina mentre era al lavoro sullo script.

Di recente, la regista Patty Jenkins ha poi rivelato il perché questo sequel sia ambientato proprio nel 1984: "Perché? Volevamo portare Diana nel mondo moderno, ma gli anni '80 sono il periodo in cui Wonder Woman ha avuto il maggio successo: tutte si immedesimavano in lei. È stato meraviglioso vederla in quegli anni e, cosa più importante, sono stati il momento in cui la civiltà occidentale ha raggiunto il suo apice e da cui deriva il presente nel quale viviamo. Ero curiosa all'idea di vedere come Wonder Woman se la sarebbe cavata in un contesto tanto peculiare e da cui derivano anche i criminali di oggi. L'intero processo è venuto fuori in modo spontaneo".

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 5 giugno 2020, un'attesa davvero lunga, soprattutto dopo le affermazioni di Jenkins secondo cui la lavorazione del film è praticamente ultimata. Di seguito potete ammirare la nuova immagine ufficiale del film.