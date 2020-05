Wonder Woman 1984, la nuova foto del film con Gal Gadot svela un retroscena sulle Amazzoni

Una nuova immagine dal dietro le quinte di Wonder Woman 1984 ha rivelato un nuovo dettaglio sulle Amazzoni, il popolo di donne-guerriere al quale appartiene la protagonista Diana Prince.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, tratta da una storia di Instagram filmata dal set sulle Isole Canarie e immortalata da un utente Reddit, rivela che le Amazzoni avranno dei tatuaggi d'oro sulle braccia nel sequel del cinecomic del 2017.

Cosa ne pensate del nuovo look delle Amazzoni? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che i dettagli completi sulla trama del film in uscita vengono tenuti nascosti, ma secondo quanto anticipato dia trailer la Diana Prince di Gal Gadot entrerà in conflitto con un formidabile nuovo avversario chiamato Cheetah e con un uomo d'affari senza scrupoli, Maxwell Lord. Diretto da Patty Jenkins da una sceneggiatura scritta insieme a David Callaham a partire da un trattamento sviluppato con Geoff Johns, il film è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson e Robin Wright.

Wonder Woman 1984 è attualmente programmato per essere rilasciato nelle sale il 14 agosto 2020. Come al solito restate sintonizzati su Everyeye per le ultime notizie sui prossimi film; per altre notizie su Wonder Woman, guardate Chris Pine e Gal Gadot in una romantica foto al chiaro di luna.