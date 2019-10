Wonder Woman 1984: mostrate nuove scene dal film durante l'evento targato WarnerMedia

La presentazione di HBO Max, la piattaforma streaming di WarnerMedia, ci ha regalato anche dei nuovi filmati e delle immagini inedite provenienti dal sequel del film dedicato a Diana Prince, Wonder Woman 1984.

WarnerMedia ha approfittato dell'evento di presentazione del suo servizio streaming per condividere con la stampa nuovi elementi del film con protagonista Gal Gadot e diretto da Patty Jenkins.



Tra video e immagini (quest'ultime le potete vedere cliccando sul link fonte in calce alla notizia), possiamo farci un'idea, seppur minima, di ciò che ci aspetterà nel secondo lungometraggio dedicato a Wonder Woman.



Protagonista di diversi scatti è proprio Diana, che si trova ora a Washington DC. Secondo il sito, la Principessa delle Amazzoni (con tanto di nuova armatura) starebbe combattendo contro alcuni nemici all'interno della Casa Bianca, nel tentativo di difendere un redivivo Steve Trevor (Chris Pine).



In alcune foto, invece, la vediamo o davanti a una serie di schermi, o intenta a guardare in un punto non ben identificato, mentre altre mostrano i personaggi di Pedro Pascal e Kristen Wiig, uno nel retro di un'auto, l'altra circondata da quelli che sembrerebbero animali impagliati.



Altre due scene sarebbero state poi mostrate, secondo IGN: una con un voice over da parte di Diana, in cui accarezza il viso di Steve esclamando "Posso quasi vederlo, come un bellissimo sogno"; l'altra ha come protagonista il lasso della verità, che sembrerebbe rigettare... Saette. Che stia combattendo contro Zeus?



Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale italiane il 5 giugno 2020.