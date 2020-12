Wonder Woman 1984, mostrata in anteprima la spettacolare scena d'apertura del film

Wonder Woman 1984 sta finalmente per debuttare sugli schermi d'oltreoceano, e in occasione della premiere virtuale del film svoltasi proprio poco fa, ci è stata mostrata anche la spettacolare scena d'apertura della pellicola. Guardiamola insieme.

"Alcuni giorni la mia infanzia sembra così lontana, mentre altri... Posso quasi vederla" afferma una Diana adulta (Gal Gadot) proprio all'inizio del video, in voice-over durante un flashback su Themiscyra, e ricordando come all'epoca il mondo fosse ancora piano di promesse da mantenere e sogni da realizzare, come anche di lezioni da imparare...

"La strada per la grandezza non è quella che credi".

Sentiamo enunciare poco dopo da Antiope, l'amazzone interpretata da Robin Wright, durante le Olimpiadi delle Amazzoni, mentre cerca di impartire un po' di saggezza in una sempre caparbia piccola Diana (Lilly Aspell), in procinto di partecipare ai giochi come più giovane atleta in campo.

"Il tuo momento arriverà Diana".

"Diventerai tutto ciò che sogni di essere, e molto di più. E tutto sarà diverso" si ode infine, mentre scene dal passato e dal presente della Principessa delle Amazzoni si intrecciano per lasciare spazio agli annunciati anni '80 del titolo e... Al resto della pellicola.

Così si apre dunque Wonder Woman 1984, come mostrato anche nel filmato che trovate in testa alla notizia, e se volete vedere cos'altro è successo durante l'evento virtuale (vi diciamo solo che Gal Gadot, Patty Jenkins e Hans Zimmer dovrebbero davvero metter su una band), in calce trovate il video completo della premiere.