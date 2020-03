Wonder Woman 1984 si mostra con sei nuove immagini in alta definizione

In attesa di possibili novità (o conferme) sull'uscita nelle sale di Wonder Woman 1984, film di cui Warner Bros. ha più bisogno che mai per il box office 2020, ecco arrivare in rete una galleria di nuove foto promozionali della pellicola DC.

Le immagini, che potete trovare come sempre in calce alla notizia, sono state pubblicate in precedenza da Entertainment Weekly ma grazie a Collider possiamo mostrarvele in alta definizione: dallo scontro tra Diana (Gal Gadot) e due uomini armati al confronto tra Cheetah (Kristen Wiig) e Maxwell Lord (Pedro Pascal), passando per l'ambientazione spiccatamente anni '80, possiamo dunque dare un nuovo sguardo al film DC previsto per il prossimo giugno.

Diretto da Patty Jenkins, tornata dietro la macchina da presa del nuovo capitolo dopo lo straordinario successo ottenuto dal primo Wonder Woman (821 milioni incassati al botteghino globale), il film vedrà nel cast anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor.

La data di uscita del film nelle sale italiane, lo ricordiamo, è attualmente fissata al prossimo 4 giugno. Il debutto negli USA è invece previsto per il giorno dopo, il 5 giugno. Che ve ne pare di queste nuove immagini? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo al recente poster ufficiale di Wonder Woman 1984.