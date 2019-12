Wonder Woman 1984: per Lynda Carter il nuovo trailer è 'brillante'

Dalla diffusione del primo trailer di Wonder Woman 1984 è già passato qualche giorno, ma in tantissimi hanno potuto esprimere un parere positivo al suo riguardo. Stavolta è toccato alla mitica interprete del personaggio nella serie televisiva, Lynda Carter.

Dop aver incassato, infatti, i complimenti di Kevin Smith, anche la celebre interprete ha osannato il nuovo trailer di Wonder Woman 1984 attraverso il suo profilo ufficiale Twitter: "Pura brillantezza". La Carter è stata un riferimento importante già per il primo film sul personaggio nel 2017, in quanto la regista Patty Jenkins ha contattato molte volte l'interprete per consigli e suggerimenti sullo sviluppo della supereroina mentre era al lavoro sullo script.

"Sono molto legata a Patty - aveva detto la Carter - e penso che Gal Gadot abbia fatto un lavoro straordinario. Sono stata molto felice nel vedere che hanno mostrato una clip del film durante la notte degli Oscar, anche se non ha ricevuto nessuna nomination. Sono rimasti fuori sia per gli effetti che per la sceneggiatura, e tutto il resto, ma Patty ha fatto un lavoro stupendo. L'essenza del personaggio non era facile da trovare, con il suo giusto bilanciamento. Patty ci è riuscita".

Come rivelato dalla stessa regista al CCXP in Brasile dove il trailer ufficiale è stato presentato in anteprima mondiale, il film "è finito. E' la prima volta nella mia carriera, perché non uscirà ancora per alcuni mesi, ed è grandioso. Sono stata in grado di dire, 'hey ragazzi posso sistemare questo? mi lasciate sistemare quest'altro?' Quindi sono in questo processo al momento, ma il film è pronto tecnicamente".

Inizialmente previsto per questo dicembre, Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale americane il 5 giugno 2020. Prima di questo, nel mondo del DCEU approderà in sala il film Birds of Prey, che a quanto pare sarà ambientato in una timeline parallela.