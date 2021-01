Wonder Woman 1984, ecco il look originale di Cheetah in alcuni concept art

Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins continua a far parlare di sé in termini negativi, essendo per Rotten Tomatoes un nuovo flop della DC Films e avendo il peggior punteggio su IMDb per un titolo DC, e tra le varie critiche mosse al cinecomic molte sono relative all'aspetto e alla caratterizzazione di Cheetah, villain interpretata da Kristen Wiig.

Il suo look finale è stato creato interamente in CGI, e l'intenzione iniziale era proprio questa, anche se dal concept art che vediamo in calce l'estetica era decisamente migliore su carta che sul grande schermo.



Stando agli spettatori che hanno già visto il film, e che hanno espresso il loro disappunto su Twitter, infatti, la nuova antagonista di Diana non avrebbe fatto un gran figura, almeno sul piano visivo, tanto da essere più volte paragonato non solo ai precedenti di casa, ma anche a un altro film fortemente criticato per i suoi effetti speciali...

"Quelli che si sono occupati della CGI di Cheetah in WW194 devono aver davvero amato il grande musical del 2019 Cats".

"Hanno chiamato quelli che hanno lavorato aklla CGI di Cats per Cheetah?"

"Mamma mia, la CGI di Cheetah in WW84 è davvero pessima. Tipo, ai livelli di Cats".

"Pensereste che la DC avesse imparato a evitare i villain in CGI. Cheetah è peggio di Cats!".

"La CGI utilizzata per Cheetah è pessima quanto quella di Green Lantern #WW84".

"E Cheetah aveva un aspetto dannatamente terribile. Se possiamo realizzare un intero costume con gli attributi per Gadot, non c'è nessuna ragione per cui optare per la donna gonna in CGI".

Per scoprire se si tratta di verità o esagerazione, noi italiani dovremo aspettare fine gennaio, quando Wonder Woman 1984 uscirà anche qui nelle sale.