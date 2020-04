Wonder Woman 1984: il look definitivo di Cheetah svelato da un Funko POP

Tra i film che hanno subito un rallentamento e uno slittamento a causa della pandemia di Coronavirus c'è anche Wonder Woman 1984, sequel del film diretto da Patty Jenkins con Gal Gadot nel ruolo della principessa delle Amazzoni, Diana Prince. Sinora le immagini promozionali del film sono state piuttosto discrete sul villain, Cheetah.

A fornire qualche dettaglio in più è la nuova linea di Funko POP, che mostra il look definitivo che potrebbe avere nel film il personaggio interpretato da Kristen Wiig.



Patty Jenkins ha parlato in questi termini del personaggio di Barbara Ann Minerva/Cheetah:"Ciò che porta Barbara a trasformarsi in Cheetah è la sensazione di non essere mai stata brava quanto Diana. Mi ricorda alcune persone che ho conosciuto che hanno così poca fiducia in loro stesse, che si trattengono sempre. Quindi, una volta che iniziano ad abbracciare il cambiamento, fuoriesce questo brutto risentimento covato per anni".

A dicembre Jenkins aveva spiegato che Maxwell Lord è il tipo di personaggio che può approfittarsi di questa situazione:"Max Lord vende un sogno al pubblico e farà di tutto per avere successo. Ma a volte, quando ottieni quello che vuoi, la grandezza ha un prezzo. Quindi questo è Max Lord".

Wonder Woman 1984 comprende nel cast anche Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor e Pedro Pascal in quello di Maxwell Lord.

La trama di Wonder Woman 1984 non ignorerà gli eventi di Batman v Superman. Riguardo al suo personaggio Gal Gadot ha specificato che Diana Prince sarà più matura rispetto al primo film.