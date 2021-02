Wonder Woman 1984, Kristen Wiig conferma di essersi sposata in gran segreto

Kristen Wiig, ha confermato di essersi sposata. Apparsa in un talk show, Wiig si è lasciata sfuggire che lei e il suo partner Avi Rothman hanno ufficializzato i fiori d'arancio in gran segreto, riferendosi al partner come suo marito. Wiig e Rothman hanno iniziato a frequentarsi nel 2016, confermando il fidanzamento nel 2019.

Kristen Wiig e Avit Rothman nel 2020 hanno accolto in famiglia due gemelli nati da madre surrogata. In passato Kristen Wiig è stata sposata con il collega Hayes Hargrove, dal 2005 al 2009. L'attrice ha debuttato nel DC Extended Universe interpretando il villain di Wonder Woman 1984, Barbara Ann Minerva/Cheetah.

Con Wonder Woman 3 sullo sfondo, Patty Jenkins ha parlato del futuro del personaggio di Cheetah.



"Ho le mie ragioni per renderla ambigua" ha spiegato Jenkins "E penso che non sia chiaro, il suo punto di vista su tutto ciò che è successo".

La regista ha proseguito:"Mi piace che concludiamo il punto di vista di Max Lord e che tu veda il culmine di quella trama. Penso che sia importante [...]".

Wonder Woman 1984 è attualmente disponibile nei cinema americani e su HBO Max mentre in Italia il film è stato reso disponibile esclusivamente in digitale dal 12 febbraio.

Il cast comprende Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Connie Nielsen e Robin Wright.



