Wonder Woman 1984, Kristen Wiig ammette: 'Prima di cominciare ero spaventata'

Nonostante i primi deludenti incassi nei paesi in cui il film è già uscito, Wonder Woman 1984 resta uno dei film più attesi della stagione, tanto da suscitare anche una certa "ansia da prestazione" in chi vi ha recitato. Kristen Wiig, per esempio, ha raccontato di essere stata molto nervosa prima di iniziare a girare.

L'attrice, 47 anni, in una conversazione con Gal Gadot per Harper's Bazaar ha infatti confessato: "Ero spaventata. Come ogni volta che ti addentri in qualcosa di nuovo. Tu e Patty Jenkins siete così vicine, Chris ovviamente era già nel primo, e io e Pedro Pascal ci sentivamo come gli ultimi arrivati."

La cosa, però, "è durata solo un giorno", e l'attrice, che aveva molto apprezzato il primo capitolo di Wonder Woman nel 2017, ha lavorato con entusiasmo al film. "Ho amato così tanto il primo, ed è stato un sogno per me fare le valigie e andare a Londra per otto mesi. Sapere di dover lavorare a quel film è stato il sogno di una carriera."

Come ha ricordato a Gal Gadot, Kristen Wiig era nervosa anche perché "è un mondo così grande in cui stavo entrando e voi avevate già stabilito un personaggio e un tono così grandiosi, le storie di Wonder Woman. Ho solo pensato, Oh mio Dio, sarò in questo film e ci sono così tanti fan. È stato così snervante."

