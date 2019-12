Wonder Woman 1984: Kevin Smith adora il nuovo look del film visto nel trailer

Sono passati solamente due giorni dall'uscita del trailer, ma di Wonder Woman 1984 si sta già parlando parecchio, soprattutto tenendo conto che non uscirà fino al giugno prossimo. Chi sta assolutamente amando il trailer, inoltre, è Kevin Smith.

Il regista, sceneggiatore e geek dei fumetti è intervenuto spesso via Twitter, anzi diciamo pure sempre, per commentare a caldo i trailer dei suoi film più attesi appena usciti, e Wonder Woman 1984 non ha fatto eccezione. In particolare, avendo amato il filmato, Smith ha apprezzato il cambio di look del film rispetto al primo capitolo, del portare più colore nell'aspetto visivo e soprattutto l'armatura della Golden Eagle della serie a fumetti di Wonder Woman. "L'uso del brano dei New Order nel trailer di Wonder Woman 1984 rappresenta un'inaspettata ma benvenuta collisione tra due cose molto diverse che adoro. Il top si è raggiunto con Cheetah, Maxwell Lord e i ricchi colori delle divise, e l'armatura della Golden Eagle! Sia benedetta Patty Jenkins".

Come rivelato dalla stessa regista al CCXP in Brasile dove il trailer ufficiale è stato presentato in anteprima mondiale, il film "è finito. E' la prima volta nella mia carriera, perché non uscirà ancora per alcuni mesi, ed è grandioso. Sono stata in grado di dire, 'hey ragazzi posso sistemare questo? mi lasciate sistemare quest'altro?' Quindi sono in questo processo al momento, ma il film è pronto tecnicamente".

Oltre allo spin-off su Themyscira in lavorazione alla Warner, la Jenkins avrebbe già qualche idea in mente per un terzo film su Wonder Woman: "Sappiamo già cosa accadrà [in Wonder Woman 3] e in parte è dovuto allo spin-off sulle Amazzoni: abbiamo già tracciato una linea degli eventi. Adesso dipende solo da noi e se cambieremo o meno alcuni dettagli. "Quello che vogliamo evitare è di girarne un altro subito dopo. È stato meraviglioso sviluppare i primi due film in contemporanea, ma credo che adesso ci sia bisogno di una pausa prima del prossimo. Mi piacerebbe lavorare ad altro per un po' e anche Gal ha altri porgetti. Non mi piace prendere decisioni proiettandomi troppo nel futuro, quindi non ci resta che aspettare il momento adatto per entrambe."

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale americane il 5 giugno 2020.