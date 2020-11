Wonder Woman 1984, Joe Russo definisce 'coraggiosa' la scelta nella distribuzione del film

Il 2020 è stato un anno terribile anche per il mondo del cinema, che a causa della pandemia ha visto slittare e interrompere produzioni e distribuzioni, oltre alla chiusura di diverse sale in tutto il mondo. Una realtà completamente nuova che ha spinto Warner Bros. ad annunciare l'uscita di Wonder Woman 1984 sia in sala che in streaming.

In entrambi i casi il film verrà distribuito il giorno di Natale, una scelta che il regista Joe Russo ha definito 'coraggiosa'. Intervistato da Collider, Russo ha elogiato la regista del film:"Penso che Patty Jenkins l'abbia detto meglio. Ha realizzato qualcosa in cui ha messo un'incredibile quantità d'amore e gioia, e ora è pronta a condividerla con tutto il mondo. Penso che sia incredibilmente coraggioso e audace da parte sua come regista. Penso che questo sia il futuro degli affari. Può esserci spazio sia per il digitale che per i cinema e, in effetti, entrambi forse potrebbero migliorare gli affari e l'esperienza l'uno dell'altro".



Inizialmente la scelta di spostare i film dalla sala allo streaming aveva fatto storcere il naso agli esercenti ma nel corso del tempo sembra che diverse major stiano cercando di optare per una doppia distribuzione sia in formato digitale che nelle sale cinematografiche, ove possibile.

"I fan del cinema negli Stati Uniti, Europa e Medio Oriente saranno entusiasti di apprendere che l'uscita di Wonder Woman 1984 per le festività natalizie è proprio dietro l'angolo e che AMC mostrerà questo film tanto atteso sui nostri grandi schermi in tutta la nostra rete globale" ha dichiarato Adam Aron, CEO di AMC.



