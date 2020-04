Wonder Woman 1984, un'immagine ha spoilerato un nuovo potere di Diana?

Diana Prince è una donna dalle mille risorse, e già nel primo film l'abbiamo vista dare sfoggio di diverse abilità davvero notevoli. Con Wonder Woman 1984 potremo scoprire qualcosa in più però...

Vi avvertiamo quindi che nella foto in basso potrebbe essere presente uno spoiler sul film di Patty Jenkins, anche se al momento è difficile dire se gli autori che si sono occupati di rappresentare Diana nel calendario in questione si siano semplicemente sbagliati o se abbiano commesso un vero e proprio spoiler.

Tra le scene d'azione e di combattimento, che hanno contribuito ad alzare il rating di età per Wonder Woman 1984, potremmo infatti vedre l'eroina spiccare il volo e librarsi in cielo. Almeno, questo è ciò che si evince dalla posa di Gal Gadot e dalle nuvole che la circondano. Ciò rappresenterebbe davvero un colpo di scena, visto che fino ad ora abbiamo visto Diana Prince balzare sui nemici, anche su quelli più titanici, ma mai volare come Superman. I suoi attacchi con la spada risulterebbero ancora più devastanti e letali se ciò si dimostrasse vero.

Cosa ne pensate del leak? Vorreste vedere Wonder Woman pattugliare i cieli come l'Uomo d'Acciaio? A pensarci bene sarebbe un potere che la avvicinerebbe alla sua rivale Captain Marvel. Per scoprire la verità dovremo attendere l'uscita di Wonder Woman 1984, che secondo l'interprete di Ippolita non avverrà ad agosto ma in seguito.