Wonder Woman 1984 è l'Home Video più venduto dell'anno: ecco la Top 10

Come ogni fine d'anno, tutte le principali testate e gli analisti si divertono un mondo a osservare i dati di vendite dell'Home Video e i record d'incassi al botteghino della stagione appena trascorsa. Per quanto riguarda i primi, Wonder Woman 1984 è al primo posto contro ogni previsione, mentre Tenet è all'ultimo in questa Top 10.

1. Wonder Woman 1984: Nonostante la tiepida ricezione da parte del pubblico e le recensioni negative offerte in quantità dalla critica internazionale, fattori questi che hanno influenzato un incasso al botteghino non così stellare, è il film di Patty Jenkins a guadagnarsi il primo posto per numero di vendite nell’Home Video, fra DVD, Blu-Ray e copie digitali noleggiate. Con 1,427,830 di copie vendute e 35,459,866 di dollari incassati dal suo secondo film, Gal Gadot si prepara a tornare in The Flash e alle riprese del terzo film di Wonder Woman.

2. I Croods 2 - Una nuova era: Il film d’animazione di Joel Crawford, sequel del precedente risalente al lontano 2013, avrà fatto gola alle famiglie e ai più piccoli, riportando nei salotti domestici le avventure della famiglia paleolitica. (1,263,699 copie x 27,256,679 di dollari).

3. Raya e l’ultimo drago: È la Disney a guadagnarsi la medaglia di bronzo con questo nuovo Classico (il 59esimo) di Don Hall e Carlos López Estrada che si inserisce nel suo nuovo filone d’animazione iperrealistica. Anche qui, il pubblico è quello dei più piccoli. (910,752 copie x 21,242,350 di dollari).

4. Godzilla vs. Kong: Di nuovo la Warner con un blockbuster in collaborazione con Legendary Pictures, arrivata al quarto film del MonsterVerse diretto stavolta da Adam Wingard, che mette in scena lo scontro fra i due Kaiju. (903,592 copie x 26,217,114 dollari).

5. Monster Hunter: Anche questo inaspettato per le stesse ragioni di Wonder Woman. Il nuovo film di Paul W. S. Anderson ha come protagonista Milla Jovovich, che dopo aver detto addio alla saga dei Resident Evil si ritrova alle prese con terribili creature. (574,994 copie x 12,976,203 dollari).

6. Notizie dal mondo: Sembrarà un film indipendente se confrontato agli altri giganti di questa lista, la nuova pellicola Western di Paul Greengrass con protagonista Tom Hanks, ambientata dopo la Guerra di Secessione. (565,139 copie x 12,734,055 dollari).

7. Soul: È stato accolto come un piccolo gioiellino il nuovo film Pixar sulla scia delle animazioni di Inside Out. Qui il film di Pete Docter su un musicista jazz si guadagna un discreto settimo posto. (547,988 copie x 11,483,472 dollari).

8. Harry Potter: La collezione completa: A distanza di anni, esattamente venti dall’uscita del primo film, la saga ispirata ai romanzi di J.K. Rowling straccia ancora i record, sicuramente in vista delle incredibili rivelazioni di Harry Potter Return to Hogwarts. (542,311 copie x 23,251,185 dollari).



9. John Wick: Parabellum: Che l’attesa spasmodica di aggiornamenti rincuoranti sul quarto capitolo abbia riattivato l’interesse per il terzo? Non lo sappiamo, sta di fatto che l’assassino di John Wick batte ancora cassa dopo due anni. (500,239 copie x 9,109,733 dollari).

10. Tenet: Che il film di Christopher Nolan con protagonisti John David Washington, Kenneth Branagh e Robert Pattinson si meritasse un po’ di più? Chissà. Gli spettatori potrebbero aver pensato che guardarlo su piccolo schermo sarebbe stato deludente. (494,698 copie x 12,814,346 dollari).