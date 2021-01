Wonder Woman 1984 su HBO Max: Patty Jenkins è scettica, ecco perché

Wonder Woman 1984 è uscito contemporaneamente nelle sale cinematografiche americane e in streaming su HBO Max lo scorso 25 dicembre, ma la regista Patty Jenkins non sembra totalmente convinta della mossa strategica della Warner, che ha invece intenzione di estendere questa tattica a tutti i suoi titoli in uscita nel corso di questo 2021.

Nel corso di una sua ospitata nel podcast condotto da Marc Maron, la regista ha infatti espresso tutte le sue perplessità su questo tipo di strategia, rivelando di avere dei sentimenti contrastanti in merito: "Sicuramente dopo un anno trascorso senza che accadesse nulla, improvvisamente arriva questa novità e sembra immediatamente giusta. Pensavo 'in questo momento voglio vedere questo film, voglio un po' di positività, di grandezza, di fuga dalla realtà e tutte queste cose'".

Jenkins ha quindi aggiunto: "Sono rattristata che ci sia certa gente che non lo potrà vedere affatto, o perché non sanno come accedere ai servizi streaming o non possono andare al cinema, ma è comunque incredibile aver potuto condividere con tutti qualcosa su cui hai lavorato a lungo e con le persone che ami e con cui hai lavorato, specie in questi tempi bui".

Sempre nel corso dello stesso podcast, Jenkins ha rivelato che all'epoca della sua proposta per il primo Wonder Woman, Warner era spaventata dall'idea di un flop del film: "Ho detto loro quale film volevo fare. Ho detto, 'Questa non è la storia che penso dovreste raccontare con Wonder Woman'. Non volevo litigare per anni a riguardo. E così hanno detto: 'No, vogliamo farlo a modo nostro', quindi hanno cercato di farlo a modo loro, e poi sono tornati da me un anno dopo e mi hanno chiesto di fare tutto a modo mio".

Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale italiane il 28 gennaio 2021, salvo ulteriori rinvii per le restrizioni vigenti.