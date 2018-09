Wonder Woman 1984: Hans Zimmer spiega perché ha scelto di partecipare al nuovo film DC

Già attesissimo in virtù del successo del primo capitolo, Wonder Woman 1984 ha stimolato ancora di più la curiosità dei fan con l'annuncio di Hans Zimmer come compositore della colonna sonora. Di ritorno nel DCEU dopo Batman vs Superman, Zimmer ha parlato dei motivi che lo hanno portato a tornare nel mondo dei cinecomic.

"E' stato molto strano accettare perché ha lavorato molto duramente per convincerli ad affidare il primo capitolo al mio amico Rupert [Gregson-Williams]" ha detto il compositore durante un'intervista con Collider. "Ma se ricordate bene, il tema di Wonder Woman è mio, in realtà. L'ho scritto io. Lo abbiamo anche suonato dal vivo ed è diventato sempre più interessante. Ho pensato che fosse importante finirlo. E ho ricevuto una chiamata da Patty [Jenkins] che aveva un'idea molto interessante. La storia che racconterà, o che sta probabilmente raccontando sul set, è una storia alla quale tutti vorrebbero partecipare."

La trama di Wonder Woman 1984, come suggerisce il titolo, si sposta negli anni '80, con Wonder Woman (Gal Gadot) costretta ad affrontare un nuovo nemico: Cheetah. Il film vede Gal Gadot tornare nel ruolo di Diana Prince/Wonder Woman, con la new entry Kristen Wiignel ruolo della cattiva di turno, Cheetah.

Il cast comprende anche Pedro Pascal, Chris Pine - che riveste i panni di Steve Trevor - e Natasha Rothwell in un ruolo che non è stato ancora comunicato. Patty Jenkins dirigerà anche il sequel e produrrà la pellicola insieme a Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Stephen Jones e Gal Gadot. La produzione si svolgerà a Washington D.C., Alexandria in Virginia, nel Regno Unito, in Spagna e alle Canarie.

Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale il 1° novembre 2019.