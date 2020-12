Wonder Woman 1984 nei guai, i cinema si vendicano di Warner Bros. e HBO Max: ecco come!

A poche ore dal lancio di Wonder Woman 1984, nuovo cinecomic DC Films con protagonista Gal Gadot, la polemica tra le catene cinematografiche e Warner Bros. / HBO Max torna ad inasprirsi a seguito della decisione di pubblicare tutti i film del 2021 in streaming.

Le principali catene di cinema infatti hanno deciso di farla pagare cara ai film della Warner Bros. in arrivo nelle sale, trattenendo di proposito una quota maggiore dagli incassi. In risposta alla decisione di WarnerMedia di rilasciare tutti i film del 2021 contemporaneamente ai cinema e in streaming su HBO Max, altre catene, come AMC Theatres (che ha svelato in precedenza che i propri finanziamenti saranno "esauriti" entro gennaio 2021) e Cinemark Theatres (che ha visto le proprie azioni calare del 21% dopo la mossa di WarnerMedia), hanno dichiarato invece che valuteranno se distribuire o meno i film di Warner Bros., scegliendoli caso per caso.

Alcuni cinema, addirittura, sceglieranno di abbassare il prezzo del biglietto per i film della Warner Bros. fino a $3-5 dollari. Inoltre, tratterranno una parte maggiore leone dei proventi, restituendo alla major solo il 20-25%.

Insomma, quando si dice che 'sta per cambiare tutto' bisogna tener conto anche di queste 'piccolezze' che piccolezze proprio non sono. E a questo, se il piano degli esercenti dovesse concretizzarsi, bisognerà rivedere le già basse stime di incasso di Wonder Woman 1984.

Secondo voi come si evolverà la situazione? Ditecelo nei commenti.