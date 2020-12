Wonder Woman 1984, Gal Gadot verrà premiata agli MTV Movie Awards

La star di Wonder Woman, Gal Gadot, verrà premiata nel corso della prossima edizione degli MTV Movie & TV Awards. Lo special presentato da Vanessa Hudgens onorerà i momenti migliori del cinema e della tv dagli anni '80 ad oggi, inclusa una presentazione speciale del premio Hero of Ages, riconoscimento postumo per Chadwick Boseman.

L'evento online sostituirà la tradizionale cerimonia, e riserverà speciali esibizioni di artisti quali Sia e Steve Aoki con Travis Barker.

Altre star verranno premiate nel corso della serata. Si tratta di Kevin Bacon, Drew Barrymore, Kristen Bell, Selma Blair, Jamie Lee Curtis, Sarah Michelle Gellar, Kevin Hart, Adam Sandler, Jason Segel e William Zabka.



Oltre al premio 'She-Ro' che verrà assegnato a Gal Gadot, le altre categorie incluse sono Scream Queen, Legendary Lip Lock, Dance Your Ass Off, Heartbreaking Break-Up, Comedy Giant, Zero to Hero e Dynamic Duo.

Robert Downey Jr. e Don Cheadle presenteranno il premio postumo a Chadwick Boseman, riconosciuto alla star 'il cui eroismo sullo schermo è stato superato solo dal vero eroe che era fuori dallo schermo'.

Tra gli altri presentatori della serata si segnalano Sabrina Carpenter, Neve Campbell, David Spade e Maddie Ziegler.



Per saperne di più su Diana Prince leggete la nostra recensione di Wonder Woman e l'analisi del primo trailer di Wonder Woman 1984.