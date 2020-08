Wonder Woman 1984, Gal Gadot spicca il volo nel nuovo poster ufficiale: domani il trailer

A poco più di 24 ore dal debutto del DC FanDome, che aprirà proprio con il panel di Wonder Woman 1984, l'account ufficiale del film ha pubblicato un nuovo poster ufficiale e un banner dedicato alla supereroina di Gal Gadot.

Le immagini, che potete visionare in calce all'articolo, seguono la linea tracciata dal materiale diffuso in precedenza e vedono Diana con indosso l'armatura dorata immersa in colori dai toni molto accesi. Da notare l'assenza della data di uscita (2 ottobre 2020) sia nel poster che nel nuovo banner dell'account: che siano previste novità anche sull'arrivo del film?



La buona notizia, in ogni caso, è la conferma di un nuovo trailer in arrivo domani.

Durante il panel del DC FanDome, che ricordiamo inizierà alle 19.00 (ora italiana), i protagonisti Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig e Pedro Pascal, e la regista Patty Jenkins si uniranno ai conduttori brasiliani Érico Borgo e Aline Diniz per celebrare i fan. Risponderanno alle domande dei fan di tutto il mondo, parleranno di fan art e cosplay e riveleranno un'anteprima del film in uscita, oltre ad altre sorprese che non sono ancora state rivelate.

Intanto, la Jenkins ha svelato alcune anticipazioni su Maxwell Lord, il villain interpretato da Pedro Pascal. In attesa dei nuovi dettagli su Wonder Woman 1984, qui potete programma definitivo del DC FanDome (aggiornato dopo i recenti spostamenti nel calendario).