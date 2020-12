Wonder Woman 1984, Gal Gadot pubblica un nuovo poster con l'armatura dorata

Dopo il nuovo spot di Wonder Woman 1984, Gal Gadot torna a mostrarci la sua guerriera amazzone con tanto di armatura dorata in questo poster del film DC.

La promozione del film sembra andare avanti da secoli e, nonostante i numerosi rinvii, sono sempre usciti periodicamente trailer, spot e poster. Mantenere viva l'attenzione degli spettatori e continuare ad investire nel marketing non dev'essere stato facile per i produttori, ma dalla loro hanno un' ambientazione che cattura sempre di più lo sguardo: gli anni '80.

Anche nella locandina qui sotto troviamo i colori sgargianti che hanno caratterizzato i poster sin dal primo momento e ad aggiungere vivacità al tutto, se mai ce ne fosse bisogno, ci pensa anche l'armatura dorata di Diana Prince, in abbinamento all'iconico lazzo già esibito nel primo capitolo della saga.

"Non vedo l'ora di condividere questo film con voi!", dichiara l'attrice preparandosi all'arrivo nei cinema e su HBO Max il giorno di Natale. Noi italiani dovremo invece attendere il 28 gennaio 2021 per vedere l'eroina di Gal Gadot librarsi in aria con le sue lunghe ali, apprezzabili anche nell'immagine di copertina pubblicata dalla stessa attrice. È stata inoltre rivelata la durata di Wonder Woman 1984, pronto ad intrattenerci con un minutaggio considerevole persino per gli standard del DCEU.