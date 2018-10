Wonder Woman 1984: Gal Gadot posa nuda con la maschera del Batman di Ben Affleck

In occasione della festa di Halloween, Gal Gadot si è presa una breve pausa dal set di Wonder Woman 1984 e ha posato nuda per uno scatto in bianco e nero che la ritrae con indosso la maschera del Batman di Ben Affleck.

"Felice Halloween", si legge nella didascalia a corredo dell'immagine. "Ecco un piccolo ricordo di @JusticeLeague @clayenos", scrive l'attrice. Come al solito, potete trovare la foto in questione in calce all'articolo.

Come riportato qualche settimana fa, la Warner Bros. ha deciso di rinviare la data di uscita di Wonder Woman 1984, sequel del campione d'incassi Wonder Woman diretto da Patty Jenkins e uscito nel 2017. Inizialmente previsto per novembre 2019, il film adesso uscirà il 5 giugno 2020. La mossa commerciale era abbastanza preventivabile, considerata non solo l'uscita ravvicinata di Joker (che arriverà ad ottobre 2019) ma soprattutto la concorrenza a novembre del prossimo anno di Kingsman 3, Sonic, Terminator 6 e Frozen 2. Nel giugno del 2020 invece il campo sarà leggermente più sgombro, con gli unici rivali per la corsa al botteghino rappresentati da Maleficent 2, Godzilla vs. Kong e Top Gun: Maverick.

In Wonder Woman 1984 torneranno la Jenkins alla regia e le star Gal Gadot e Chris Pine, alle quali si uniranno le new entry Pedro Pascal e Kristen Wiig.