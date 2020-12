Wonder Woman 1984, Gal Gadot si è portata a casa un pezzo dell'armatura d'ooro

Condividendo un'immagine via Instagram, Gal Gadot ha rivelato di essersi portata a casa il fantastico Elmo dell'Armatura Dorata che la sua Diana indosserà nel corso dell'attesissimo Wonder Woman 1984 di Patty Jenkins, rivelando di non essere "una collezionista di memorabili" ma di non aver resistito a questo pezzo "troppo speciale per lei".

Vi ricordiamo che il film uscirà sia al cinema che su HBO Max, primo titolo a rispettare il nuovo modello di distribuzione ibrida Warner Bros.



In una recente intervista, Joe Russo - co-regista di Avengers: Endgame - ha applaudito alla scelta di distribuire WW1984 anche in streaming: "Penso che [quando fatto con Wonder Woman 1984] sia solo un piccolo esempio di quello che sarà la norma in futuro. Ma penso anche che si tratti di una scelta che va a vantaggio di tutti, se vuoi un'esperienza cinematografica potrai andare a vederlo al cinema, ma se per altre ragioni - che siano economiche o di salute - avrai comunque l'opportunità di poterlo vedere a casa".

Subito dopo l'annuncio, anche Gal Gadot aveva espresso il suo appoggio alla decisione di distribuire Wonder Woman 1984 anche in streaming: "Ci abbiamo messo il nostro cuore e la nostra anima. Quindi... potrete guardarlo nei cinema (che stanno facendo un ottimo lavoro per tenere gli spettatori al sicuro) oppure potrete guardarlo su HBOMax da casa vostra. Vi invio il mio amore. State al sicuro e indossate una mascherina. Buone vacanze a tutti noi! Lasciate entrare la luce".



In Italia Wonder Woman 1984 uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 28 gennaio 2021.