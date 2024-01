Wonder Woman 1984, Gal Gadot fu pagata 33 volte in più rispetto al primo film!

Una delle questioni più scottanti che ha coinvolto le donne dopo il #MeToo ha riguardato, sicuramente, il tema delle retribuzione. Solo osservando come sono cambiate le cose dall'uscita del primo film di Wonder Woman al secondo, Wonder Woman 1984, è chiaro che un mutamento c'è stato.

La pellicola con protagonista Gal Gadot fu vittima di problemi produttivi non indifferenti che portarono Wonder Woman 1984 ad essere rimandato per ben 7 volte. Oltre alle tante difficoltà avute durante la realizzazione del film, si aggiungono i problemi riguardo le tempistiche di uscita del film. Nonostante sia arrivato al cinema in un periodo in cui i cinecomic in giro non erano tantissimi, la pellicola si rivelò un flop al box office. Discorso diverso, invece, riguarda effettivamente quanto il film sia stato importante per la sua protagonista.

L'innalzamento del cachet di Gal Gadot fu un chiaro segno dei cambiamenti che si erano verificati nel corso del tempo. Ad aiutare non fu solo lo status da star che l'attrice ha raggiunto nel corso degli anni, ma anche il modo in cui le produzioni hanno iniziato ad aumentare le retribuzioni per le donne rispetto a quelle dei colleghi uomini. Dopo che Benedict Cumberbatch si è rifiutato di partecipare a film con salario ridotto per le coprotagoniste, è diventato chiaro quanto la questione sia diventata contingente. L'attrice, infatti, fu pagata ben 10 milioni di dollari per Wonder Woman 1984, molto di più rispetto ai 300mila dollari che guadagnò per il primo film.

Non è chiaro il destino che avrà Wonder Woman nel nuovo universo DC di James Gunn. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!