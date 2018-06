Wonder Woman 1984: Gal Gadot è di nuovo Diana Prince nella primissima foto in costume!

Finalmente vediamo Diana Prince come si presenterà in Wonder Woman 1984, il cinefumetto numero due sull'eroina DC diretto ancora una volta dalla regista Patty Jenkins. In calce trovate la foto grande,

Recentemente abbiamo visto tantissime foto di Wonder Woman 1984, la seconda avventura di Diana di Temyscira, interpretata dall'israeliana Gal Gadot, dove appare non solo l'Amazzone, ma anche il suo perduto amore, lo Steve Trevor di Chris Pine.

E ora possiamo vedere questa splendida nuova immagine in cui Gal è giunonica e meravigliosa nel nuovo costume di Wonder Woman. Infatti qualche giorno fa, erano già uscite voci sul fatto che il personaggio avrebbe cambiato costume rispetto alla prima pellicola: ora vediamo che è vero e il nuovo look è molto bello ed è stato postato direttamente dall'attrice su Twitter.

Wonder Woman 1984 sarà ambientato temporalmente negli anni '80, durante il periodo storico della Guerra Fredda Russia - Stati Uniti. Nell'arco che verrà narrato da Patty Jenkins in questo cinefumetto numero due su Diana Prince, ci sarà una nuova villain, la Cheetah di Kristen Wiig. La pellicola uscirà in sala il prossimo anno. Che ne dite di questa "nuova versione" di Wonder Woman?