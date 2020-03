Wonder Woman 1984: Gal Gadot mostra l'armatura dell'aquila reale nel nuovo poster

Un nuovo poster di Wonder Woman 1984 mostra Gal Gadot indossare l'armatura dorata dell'aquila reale. Nonostante al momento non sia certo che Wonder Woman 1984 possa arrivare nei cinema a giugno, in considerazione dell'emergenza legata al Coronavirus, continua a circolare materiale sul film. Inoltre il film era già stato posticipato.

Inizialmente era prevista l'uscita nel mese di novembre 2019, salvo poi modificare la data per permettere al film di sfruttare il periodo estivo che regalò molto successo al primo capitolo. Per il momento non è ancora arrivata alcuna comunicazione riguardo un possibile rinvio ma la situazione pandemica che coinvolge tutto il mondo potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

Buona parte del marketing di Wonder Woman 1984 ha focalizzato l'attenzione su Gal Gadot che indossa la Golden Eagle. Ora su Twitter è comparso un nuovo poster che ritrae proprio l'attrice che indossa quel particolare costume.

I dettagli della trama di Wonder Woman 1984 sono ancora piuttosto nebulosi, ma pare che il film segua Diana Prince che entra in conflitto con un nuovo formidabile avversario di nome Cheetah e un uomo d'affari di nome Maxwell Lord.

Diretto da Patty Jenkins, che ha scritto la sceneggiatura insieme a David Callaham, il film è interpretato da Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal e Robin Wright.

Nei giorni scorsi è stato pubblicato un motion poster di Diana Prince e un banner di Wonder Woman. Il materiale sul film sta continuando a circolare nonostante l'incertezza sull'uscita o meno del film a giugno.