Wonder Woman 1984: Gal Gadot e tutti gli errori sul set in un video

Warner Bros. ha diffuso in streaming il video gag reel che raccoglie al suo interno tutti gli errori più divertenti compiuti dal cast sul set di Wonder Woman 1984, il cinecomic con Gal Gadot che è arrivato nei cinema lo scorso dicembre contemporaneamente a un'uscita sulla piattaforma digitale HBO Max. La pellicola è approdata in Italia solo online.

Nel filmato vediamo gli irresistibili siparietti tra gli attori alle prese con gli imprevisti occorsi sui set durante le riprese di Wonder Woman 1984; davvero imperdibili le gag improvvisate tra Gal Gadot e Chris Pine, così come le improvvisazioni di Kristen Wiig che colpisce involontariamente al volto Gadot e tutto il resto. Potete visualizzare il video direttamente in alto su questa pagina.

Wonder Woman 1984 è arrivato in home video il 12 marzo scorso, dopo essere uscito in streaming digitale esclusivo lo scorso gennaio. Ricordiamo che il film è ambientato diversi decenni dopo gli eventi del primo capitolo, quando il destino del mondo è nuovamente in pericolo: negli scintillanti e vibranti anni '80 Diana Prince vive tranquillamente in mezzo ai mortali, e nonostante sia ancora in possesso di tutti i suoi poteri preferisce mantenere un basso profilo, occupandosi di manufatti antichi e agendo come supereroina solo in incognito. Ma sarà costretta ad uscire allo scoperto e fare appello alla sua saggezza, alla sua forza e al suo coraggio per salvare nuovamente il genere umano quando ben tre pericolose minacce entreranno nella sua vita: la pericolosa Pietra dei Sogni, la micidiale Cheetah e lo spietato Maxwell Lord.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Wonder Woman 1984.