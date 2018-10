Wonder Woman 1984, Gal Gadot è Diana nelle nuove foto dal set

Dopo le preoccupazioni dei fan legate all'importante posticipo della release e le rassicurazioni della Warner Bros, continuano incessanti le riprese dell'attesissimo Wonder Woman 1984, sempre diretto da Patty Jenkins e interpretato da Gal Gadot, di cui oggi sbarcano online nuove foto dal set.

È infatti grazie al Daily Mail che possiamo ammirare l'attrice nei panni di Diana di Themyscira, non con frusta e gonnellino come Wonder Woman ma in semplici abiti in borghese, passeggiare per la strada con un soprabito lungo e nero a una borsetta rossa.





Come già anticipato, la Warner Bros. ha fissato la sua data di uscita al 5 giugno 2020. Questa mossa era piuttosto prevedibile negli ultimi tempi visto che un altro cinefumetto della DC, Joker, uscirà ad ottobre 2019. Nella sua release originale avrebbe combattuto contro Kingsman 3, Sonic, Terminator 6 e Frozen 2, sicuramente dei film molto 'competitivi'.

Nella sua nuova data di uscita di giugno 2020 dovrà vedersela con Maleficent 2 e Godzilla vs. Kong, che escono la settimana prima, e successivamente con Top Gun: Maverick e un nuovo film della Pixar.

In Wonder Woman 1984, oltre alla Gadot e a Chris Pine, vedremo anche le new entry nel cast di Pedro Pascal e Kristen Wiig. Non ci resta che aspettare l’estate del 2020 e vedere cosa la Warner/DC ha in serbo per i propri fan.



Per vedere le foto, cliccate sul Tweet in calce alla notizia.