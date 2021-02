Wonder Woman 1984, Gal Gadot e Chris Pine a spasso per la Spagna in queste foto dal set

Mancherà anche una settimana all'uscita italiana di Wonder Woman 1984, ma per Gal Gadot, Chris Pine e il resto del cast e della crew è già passato parecchio tempo dalla realizzazione del film, ed è già il momento di foto throwback da postare sui social.

Se, infatti, noi dovremo aspettare il 12 febbraio per poter assistere alle nuove avventure di Diana Prince, negli Stati Uniti e in altri paesi in cui il film è stato distribuito lo scorso dicembre, Wonder Woman 1984 è quasi già un ricordo.

E a proposito di ricordi, è Gal Gadot a condividere su Instagram un post throwback con delle foto scattate durante le riprese del film, sul set spagnolo, dove sono state girate diverse scene del sequel.

I due se la stanno spassando a "fare i turisti", come scrive l'attrice, sulle strade del set costruito per sembrare quelle de Il Cairo, e Pine sembra essere in piena modalità Steve Trevor anche a telecamere spente, a giudicare dall'espressione nella seconda foto. Peccato però che non si veda da nessuna parte l'adorato marsupio di Steve...

Wonder Woman 1984 è stato il film più visto durante le feste, e a dispetto delle critiche e dei bassi punteggi ottenuti, ha comunque risollevato gli incassi cinematografici e, stando agli ultimi aggiornamenti, ha avuto grande successo anche su HBO Max aumentandone il numero di abbonati.

Vedremo però come verrà accolta la pellicola nel nostro paese.