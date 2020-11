Wonder Woman 1984: Gal Gadot in azione nei nuovi spot con scene inedite

Persino Lynda Carter è ansiosa di vedere Wonder Woman 1984 e dopo un'attesa estenuante possiamo capirla. Per fortuna possiamo dare un ulteriore sguardo a ciò che ci attende grazie a due nuovi trailer televisivi.

Nel primo vediamo la forsennata corsa di Diana Prince ed è possibile apprezzare il parallelismo tra la giovane eroina interpretata da Lilly Aspell e la guerriera che abbiamo imparato a conoscere grazie a Gal Gadot. Se da bambina si divertiva ad esibirsi in un ambiente prevalentemente rurale, negli anni '80 Wonder Woman si deve destreggiare tra le insidie della giungla urbana, tra esplosioni e temibili nemici.

Nel secondo video troviamo scene d'azione che ormai siamo abituati a riconoscere al volo, con una maggiore attenzione alla felina Cheetah, al villain interpretato da Pedro Pascal e al ritorno di Chris Pine, le cui premesse sono ancora tutte da scoprire. Tutto porta a pensare che il momento in cui Diana si libera delle ali e si prepara a combattere con il suo nuovo costume dorato aprirà le porte ad una battaglia spettacolare (forse lo scontro finale del film?).

Ormai i giochi sembrano fatti e speriamo davvero che non ci siano ulteriori rinvii. Il film uscirà a Natale in streaming su HBO, mentre per gli italiani è stata annunciata una nuova data per Wonder Woman 1984 al cinema.