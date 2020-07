Wonder Woman 1984, Gal Gadot in alta quota nelle nuove immagini del film

Mancano ancora diversi mesi per l'arrivo di Wonder Woman 1984 al cinema, ma sembrerebbe che di materiale promozionale non ne manchi, nemmeno quello trapelato su Twitter. Guardiamo insieme queste nuove immagini con protagonista Gal Gadot.

Secondo quanto riportato dal sito Heroic Hollywood gli scatti, che come al potete trovare anche in calce alla notizia, proverrebbero da un calendario di Wonder Woman.

Si tratta di quattro immagine (una però sembra essere identica a un'altra) in cui Diana sembra essere letteralmente tra le nuvole. Non solo in una delle foto l'eroina si erge in posa con dietro il sole, e in una seconda è invece dinnanzi a un cumulo di nuvole, ma in un'altra la vediamo proprio librarsi in cielo.

"Questo confermerebbe il leak che diceva come ora Diana possa volare" commenta infatti un utente sotto il post, nel mezzo dell'entusiasmo generale che ha accolto le foto.

In Wonder Woman 1984, ricordiamo, sono passati ormai decenni da quando l'Amazzone ha messo piede per la prima volta tra gli umani, e si suppone che ora sia molto più saggia e abile nel controllare le proprie capacità, come d'altronde la stessa Gal Gadot ha più volte ribadito nelle interviste.

I più recenti spostamenti di calendario hanno fissato l'uscita di Wonder Woman 1984 al 2 ottobre 2020 (il 1 ottobre in Italia).