Wonder Woman 1984: la folle idea di Pedro Pascal per studiare il ruolo di Maxwell Lord

Se non ci saranno ulteriori rinvii, Wonder Woman 1984 arriverà nelle sale italiane il 14 gennaio 2021. Nell'attesa, il pubblico può leggere la descrizione della scena d'apertura, oltre alle curiosità più disparate legate al cast. Pedro Pascal, per esempio, ha raccontato l'approccio decisamente bizzarro al suo personaggio, il villain Maxwell Lord.

Per prepararsi al ruolo, la star di Narcos e Star Wars: The Mandalorian ha realizzato una sorta di "album di ritagli" utilizzando il copione del film. Pedro Pascal ha raccontato a Variety di averci attaccato sopra delle immagini di Maxwell Lord tratte dai fumetti DC Comics, e di averle personalizzate ritagliandole, scrivendoci e scarabocchiandoci sopra, e persino con alcune bruciature.

"È stato un modo pratico, diciamo, di entrare nel personaggio: invece di tornare a casa stanco e accendere Netflix, ho deciso di affrontare fisicamente la cosa, scarabocchiare, pensarci su e gestirla" ha rivelato l'attore. Il risultato è un pezzo di pop-art che sicuramente farebbe gola a più di un collezionista.

Come nei fumetti, il Maxwell Lord di Wonder Woman 1984 è un malvagio uomo d'affari assetato di potere. "Max è un venditore di sogni" aveva detto lo stesso Pedro Pascal in una precedente intervista.

