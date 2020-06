Wonder Woman 1984, il first look della Cheetah di Kristen Wiig: ecco l'immagine

Su Twitter è stata pubblicata una nuova immagine promozionale di Wonder Woman 1984 che svela il first look di Cheetah, villain del film interpretata da Kristen Wiig. Una trasformazione affascinante del personaggio in quello che sarà il sequel di Wonder Woman, diretto da Patty Jenkins, che torna dietro la macchina da presa per il seguito.

Wonder Woman 1984 vedrà nuovamente protagonista Diana Prince/Wonder Woman, interpretata da Gal Gadot, che entra in conflitto con nuovi formidabili avversari, tra cui l'uomo d'affari Maxwell Lord (Pedro Pascal).

Nei fumetti il personaggio di Cheetah, Barbara Ann Minerva, è un'archeologa. La sua vita prende una piega inaspettata quando si mette alla ricerca della città perduta della tribù di Urzkartagan, in Africa. Nel cercare la tribù protetta da una misteriosa dea chiamata Cheetah, Minerva ne diventerà la successiva ospite.



Il cast di Wonder Woman 1984 è composto da Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Connie Nielsen e Robin Wright.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 2 ottobre 2020. C'è grande attesa da parte dei fan per questo sequel, visto che Wonder Woman viene considerato come uno dei titoli più riusciti all'interno dell'universo cinematografico DC, dopo le varie problematiche e la difficoltà nel rivaleggiare con Marvel.

Il film è stato posticipato a ottobre e Gal Gadot ha ringraziato i fan commentando il rinvio del film.

Nei giorni scorsi la regista Patty Jenkins si è scagliata contro i Marvel Studios, accusandoli di voler troppo controllo sui film.