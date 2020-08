Wonder Woman 1984, un filmato mostra Kristen Wiig in azione

Manca ancora qualche giorno al mega-evento virtuale DC FanDome, dove speriamo vengano fatte tante rivelazioni interessanti e che venga mostrato del materiale inedito per i vari prodotti DC, tra cui anche Wonder Woman 1984. Intanto, però, possiamo goderci questo filmato con protagonista Kristen Wiig.

Proviene da reddit l'ultimo video relativo a Wonder Woman 1984, questa volta con protagonista il personaggio interpretato da Kristen Wiig, Barbara Minerva.

Qui vediamo dunque Barbara rivelare ciò che davvero desidera dalla vita: non essere un'ingenua preda, ma diventare LA predatrice.

segue poi una scena in cui, stando ai commenti del post, la Wiig inizia a correre "proprio come Tom Cruise", e per finire, ecco apparire una Diana piuttosto preoccupata ("Barbara, cosa hai fatto?" esclama Gal Gadot nel video), ma dotata della sua già iconica armatura dorata, che più volte abbiamo visto pubblicizzata nel materiale promozionale e sul web.

Nulla in più, dunque, sul costume di Chetaah, né sul Maxwell Lord di Pedro Pascal, né tantomeno sull'anticipato ritorno di Steve Trevor (Chris Pine), ma magari qualcosa ci sarà mostrato proprio il 22 agosto al DC FanDome.

Wonder Woman 1984 è ormai stato rimandato ben due volte per via dell'emergenza sanitaria, ma dovrebbe approdare i primi di ottobre nelle sale di tutto il mondo.