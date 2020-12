Wonder Woman 1984: ecco in che modo il film spiana la strada alla Snyder Cut

In certi termini, Wonder Woman 1984 si ricollegherà idealmente a quanto vedremo nell'attesissimo Zack Snyder's Justice League in arrivo a marzo 2021 sulla piattaforma digitale HBO Max. Questo poiché il film di Patty Jenkins è ambientato quasi tre decenni prima degli eventi narrati nel film di Zack Snyder dove la vedremo al fianco degli altri eroi.

Come ricorderete sicuramente, alla fine del primo Wonder Woman c'era un collegamento diretto agli eventi di Justice League, in quanto ritrovavamo Diana Prince nel presente pronta ad affrontare una nuova minaccia nel film di Zack Snyder. Questo perché all'epoca delle riprese del primo film, Justice League era in fase di scrittura e sarebbe presto entrato in produzione. Poi sappiamo tutti com'è andata a finire: Snyder venne licenziato e il suo posto preso da Joss Whedon che rimaneggiò abbondantemente le riprese per dare al film un tono decisamente diverso.

E' in questo periodo tribolato che venne annunciato il sequel di Wonder Woman, con Patty Jenkins e Geoff Johns coinvolti in sede di scrittura e con Zack Snyder che era già stato allontanato dalla Warner ed era fuori da qualsiasi progetto. Per questo e anche per il fatto che il secondo film si svolge ancora nel passato non c'è alcun collegamento diretto alla Snyder Cut che arriverà il prossimo marzo su HBO Max.

Semmai, sarà proprio l'attesissima Snyder Cut a dover in qualche modo "settare" il futuro dei suoi personaggi e questo potrebbe riguardare in special misura la Wonder Woman di Gal Gadot, in quanto il prossimo Wonder Woman 3 confermato da Warner dovrebbe essere ambientato in epoca presente e quindi in continuità con quanto narrato in Justice League. Vedremo se il collegamento con il nuovo film del franchise sarà quindi diretto o se si passerà a un'altra storia in maniera indifferente.