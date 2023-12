Sì, Wonder Woman 1984 è un film di Natale secondo la sua regista

Wonder Woman 1984 è stato l’home video più venduto nel 2021. E secondo la regista della pellicola, questo secondo capitolo della saga si può tranquillamente considerare un film di Natale.

Patty Jenkins, regista di Wonder Woman 1984, ha pubblicato un post sul social X che recita: “Mi piace che lo consideriate un film di Natale. Lo è stato per noi, e spero che porti gioia in un altro anno buio, per coloro che lo guardano.” Dopo la rivalutazione di Die Hard come film di Natale, anche Wonder Woman 1984 potrebbe essere inserito nella lista delle pellicole da recuperare o rivedere durante il periodo delle feste assieme ad amici e parenti.

Ma perché il sequel di Wonder Woman potrebbe essere considerato come un film natalizio? Innanzitutto, la sequenza finale si svolge proprio nel periodo di Natale, pieno di neve e decorazioni. Inoltre, fu rilasciato nei cinema americani proprio il 25 dicembre. Il film ha comunque fatto fatica ad entrare nel cuore degli spettatori, spesso bistrattato e ritenuto mediocre. Ma anche la distribuzione della pellicola non fu di certo semplice. Difatti Wonder Woman 1984 con Gal Gadot fu rinviato ben 7 volte, fino a quando fu rilasciato proprio per il giorno di Natale. E se ancora non l’avete letta, vi consigliamo di dare un’occhiata alla nostra recensione di Wonder Woman 1984.