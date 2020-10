Wonder Woman 1984, anche il film con Gal Gadot slitterà al 2021? Ecco cosa sappiamo

Tra i tanti slittamenti di Warner Bros. alle uscite al cinema per il momento non figura Wonder Woman 1984. Il film in realtà ha già fatto notizia per i numerosi rinvii, da giugno a ottobre fino all'attuale 25 dicembre 2020. Ma le notizie delle ultime ore sui rinvii di The Batman, Black Adam & co. hanno messo in allarme i fan di Diana Prince.

Toccherà anche a Wonder Woman 1984? Le prospettive non sembrano delle più rosee. Bisognerà considerare quante sale cinematografiche saranno aperte nel periodo natalizio, proprio quando uscirà Wonder Woman 1984.

Le notizie negative che arrivano dal Regno Unito e dagli Stati Uniti con la serrata delle sale di Cineworld in seguito all'uscita in sordina di Tenet e al recente slittamento di No Time To Die certamente non è un bel segnale. Così come non sembrano positive le voci sulla possibile chiusura della catena AMC Theatres.



Probabilmente Wonder Woman 1984 verrà confermato in uscita a Natale soltanto con la certezza che vi siano altri titoli in uscita in concomitanza. In caso contrario è davvero possibile un ulteriore slittamento.

E naturalmente tutto è connesso ad un miglioramento dei numeri che riguardano la pandemia di COVID-19, che in alcune zone del mondo fanno registrare un aumento dei positivi al tampone.

Wonder Woman 1984 è diretto da Patty Jenkins e vede il ritorno di Gal Gadot nei panni di Diana Prince/Wonder Woman, al fianco di Chris Pine, Pedro Pascal, Kristen Wiig, Connie Nielsen e Robin Wright.

