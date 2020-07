Wonder Woman 1984, il film con Gal Gadot risolverà i problemi di Batman v Superman

Nel corso di una recente intervista Zack Snyder ha rivelato che la sua trilogia di film DC è da considerarsi fuori dalla continuity del DCEU, e infatti stando a quanto riportato Wonder Woman 1984 prenderà le distanze dalla storia di Diana raccontata Batman v Superman: Dawn Of Justice.

Nel cinecomic del 2016 con Henry Cavill, Ben Affleck e Gal Gadot, venne stabilito che Diana Prince aveva scelto di allontanarsi dall'umanità 100 anni prima degli eventi narrati nel presente. Già Joss Whedon aveva contraddetto le affermazioni di quel film con il suo Justice League, quando la sua Wonder Woman affermava di essere 'sempre intervenuta in passato' quando chiamata in causa, cosa che non poteva collimare con la verità scoperta da Bruce Wayne nel film precedente.

Ora, un romanzo tie-in che fa da prologo all'atteso sequel diretto da Patty Jenkins ha cercato di mettere a posto questi problemi di continuity spiegando finalmente cosa intendeva davvero l'Amazzone quando disse di essersi allontanata dall'umanità. Come riporta Bleeding Cool:

“Diana ha fatto del bene nel mondo. Tuttavia il suo 'allontanarsi' è da considerarsi metaforico. Il trauma di veder morire Steve Trevors e poi quello di vedere i suoi amici spegnersi a causa della vecchiaia l'ha lasciata fredda nei confronti dell'umanità, anche se ha continuato ad aiutarla. Diana non ha amici e non ha alcun reale legame con il mondo, a parte il suo dovere di salvarlo".

Che cosa ne pensate di questa toppa narrativa? Ditecelo nei commenit.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo all'Everycult di Batman v Superman.