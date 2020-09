Wonder Woman 1984, il film con Gal Gadot sarà rinviato? Risponde Warner Bros.

In un'intervista rilasciata al The Hollywood Reporter, la CEO di Warner Bros. Ann Sarnoff, ha rassicurato i fan sull'uscita in sala di Wonder Woman 1984. Sarnoff auspica che il film possa davvero essere distribuito al cinema e attualmente non ci sono motivi per cui ciò non debba verificarsi, come ha raccontato Sarnoff al THR.

"Stiamo ancora cercando di capire la strategia per tutti i nostri film. Abbiamo fatto parecchio. Ovviamente, Wonder Woman 1984 è il prossimo. Per ora è dov'è. Come ho detto prima, alcuni film meritano di essere sul grande schermo. La mia convinzione è che Wonder Woman sia uno di quelli" ha affermato Sarnoff.

Al momento però una data d'uscita ufficiale non è stata ancora stabilita e c'è chi sostiene che tutto dipenda dal risultato al botteghino di Tenet.



Ann Sarnoff conferma l'intenzione di Warner Bros. di portare Wonder Woman 1984 in sala e non di bypassare l'uscita nei cinema per arrivare direttamente in streaming.

Tuttavia bisognerà attendere la data ufficiale e l'evoluzione della situazione nel mondo delle prossime settimane.

Wonder Woman 1984 è diretto da Patty Jenkins. Il cast comprende Gal Gadot nel ruolo di Diana Prince/Wonder Woman, Chris Pine nel ruolo di Steve Trevor, Kristen Wiig nei panni di Barbara Ann Minerva/Cheetah e Pedro Pascal nei panni di Maxwell Lord.

