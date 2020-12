Wonder Woman 1984, nel film c'è un cameo molto caro a Gal Gadot

Wonder Woman 1984 ha finalmente fatto il suo debutto nelle sale americane e su HBO Max, e in attesa di vederlo anche in Italia sono iniziati ad emergere in rete alcuni retroscena sul film DC.

Durante una recente intervista, Gal Gadot ha infatti rivelato che nel film è presente uno speciale cameo della sua famiglia. Nello specifico del marito Yaron Varsano e delle loro due figlie, Alma (9 anni) e Maya (2 anni).

"Ho due figlie ed entrambe sono presenti nel film. La più grande appare con Asa, il figlio di Patty, e la più piccola, di cui ero incinta durante i reshoot del primo Wonder Woman, appare insieme a mio marito" ha raccontato la star (via Comicbook.com). "Sapete, per me e Patty questo è più di un semplice film. Ha cambiato completamente cambiato la mia vita, e c'è voluta una grande quantità di lavoro, impegno ed emozioni. Non avrei potuto fare il film senza il supporto della mia fantastica famiglia, e il fatto che ne facciano parte anche loro significa molto per me. È un souvenir straordinario che ricorderemo per sempre."

Vi ricordiamo che il film è atteso nelle sale italiane per il prossimo 28 gennaio. Intanto, molti fan si sono lamentati per la qualità della CGI di Cheetah in Wonder Woman 1984.