Wonder Woman 1984, il film DC non decolla nelle sale: -67% nel week-end USA

Il primo fine settimana dell'anno nei cinema americani aperti ha fatto registrare un incasso di 13 milioni di dollari. Ricordiamo che le sale cinematografiche USA sono state decimate dalla pandemia di Coronavirus. L'uscita di Wonder Woman 1984, disponibile anche su HBO Max per i prossimi 21 giorni ha generato una cifra di 5,5 milioni di dollari.

Numeri tutt'altro che esaltanti, con un -67% alla voce incassi. Probabilmente la scelta di distribuire il film anche in streaming ha Avto questo tipo di effetto, e molte persone hanno preferito la visione casalinga rispetto a quella in sala.

Attualmente Warner Bros. non ha ancora fornito dati numerici in merito agli spettatori del film su HBO Max.



In ogni caso certe abitudini sono dure a morire e nella giornata di sabato è stato registrato un +11% di affluenza nelle sale rispetto a venerdì, confermando la tradizione del film in sala da vedere nel week-end. Tuttavia i problemi sussistono anche in streaming. Problemi tecnici che non hanno permesso una visione ottimale di Wonder Woman 1984, come dimostrano alcuni tweet degli utenti:"Cosa sta succedendo con Wonder Woman 1984? Tutti gli altri contenuti sono fantastici. Provo a guardare questo film e balbetta dappertutto. Totalmente inguardabile" scrive un follower su Twitter.

E su Rotten Tomatoes le parole dei critici hanno fatto scendere la percentuale del film all'89%. Sui social è soprattutto il potere mediatico di Gal Gadot a trascinare il film, grazie agli account Facebook, Instagram e Twitter.



Su Everyeye potete leggere le prime recensioni della critica su Wonder Woman 1984 mentre sul web sono spuntate diverse critiche per la CGI utilizzata nel film di Patty Jenkins.