Wonder Woman 1984, il film conterrà una scena post-credit

Dal giorno di Natale il pubblico degli Stati Uniti potrà vedere al cinema e in streaming su HBO Max Wonder Woman 1984, mentre per l'uscita italiana bisognerà attendere la fine di gennaio. Il nuovo film targato DC Comics è stato presentato alla stampa all'inizio di dicembre, ma a quanto si apprende oggi non nella sua interezza.

Alla copia di Wonder Woman 1984 mancava infatti una scena post-credit, come ha confermato a CinemaBlend la stessa Patty Jenkins.

"Lasciamo qualcosa da conservare per il pubblico" ha commentato la regista. "Proprio perché, Dio non voglia, qualcuno potrebbe scriverne, e allora penseresti: Bene, allora che divertimento è stato? Avremmo dovuto attaccarlo alla fine del film!"

A questo punto scatteranno probabilmente le teorie e le speculazioni dei fan sul contenuto della scena post-credit di Wonder Woman 1984. Se Patty Jenkins e la produzione non hanno voluto rivelarla alla stampa, anticiperà qualcosa di clamoroso per il futuro dei personaggi?

Staremo a vedere. Nel futuro del franchise, e di Patty Jenkins, c'è di sicuro in programma un terzo capitolo di Wonder Woman e uno spin-off sulle Amazzoni di Themyscira. La notizia dell'esistenza della scena aggiuntiva, in ogni caso, non farà che aumentare l'attesa dei fan.

Se non l'hai ancora fatto, puoi dare un'occhiata alla prima scena in anteprima di Wonder Woman 1984 e ai nuovi spettacolari character poster.