Wonder Woman 1984 è il film più atteso del 2020 su Atom Tickets

Buone notizie per Warner Bros.: tramite un sondaggio su Atom Tickets, celebre rivenditore online di biglietti per i cinema statunitensi, Wonder Woman 1984 è stato eletto il film più atteso del 2020.

Il film, che è atteso nei cinema a giugno 2020, sarà la seconda uscita DC dell'anno (dopo Birds of Prey il 7 febbraio), ha superato la concorrenza di Black Widow, che occupa il secondo posto nella lista dei biglietti Atom. Sorprendentemente, il film con Margot Robbie non è rientrata nella top ufficiale, completata invece da No Time To Die, l'ultimo film di James Bond, Fast & Furious 9 e il remake live-action di Mulan.

I Marvel Studios possono trarre conforto per questa piccola "sconfitta" dal fatto che i partecipanti al sondaggio, chiamati ad indicare anche i loro cinque film preferiti del decennio che sta per concludersi, hanno indicato ben quattro film di Kevin Feige su cinque: The Avengers, Guardians of the Galaxy, Avengers: Infinity War, Deadpool (20th Century Fox) e Black Panther.

Infine, sia Scarlett Johansson di Black Widow che Gal Gadot di Wonder Woman compaiono nella lista delle attrici preferite del decennio, insieme a Jennifer Lawrence (The Hunger Games, X-Men: First Class).

I prossimi film DC saranno The Batman (25 giugno 2021), The Suicide Squad (6 agosto 2021), Black Adam (22 dicembre 2021), Shazam! 2 (1 aprile 2022), The Flash (1 luglio 2022) e Aquaman 2 (16 dicembre 2022).

Per altri approfondimenti guardate una nuova immagine di Wonder Woman 1984 e scoprite quali sono le possibilità di vedere un Wonder Woman 3.