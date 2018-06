Wonder Woman 1984: ecco altre foto dal set del nuovo cinefumetto con Gal Gadot!

Nonostante non si sappia nulla del plot di Wonder Woman 1984, a parte alcuni dettagli, ecco arrivare un nuovo pacchetto di immagini che ci mostrano qualcosa di più specifico sul set del cinefumetto. Per esempio come sia stato ricreato lo shop Commander Salamander!

E non solo, si vede parecchio del set ambientazione anni '80. Infatti Wonder Woman 1984, come certamente saprete, è ambientato durante la Guerra Fredda e, nel frattempo, Diana Prince (interpretata da Gal Gadot), dovrà vedersela con una nuova villain, Cheetah.

Nel primo film, una origin story diretta da Patty Jenkins (che torna anche per il sequel), "prima ancora d’essere Wonder Woman, la guerriera era Diana, principessa delle Amazzoni, cresciuta su un’isola paradisiaca al riparo dal mondo esterno e allenatasi per diventare una guerriera invincibile. L’arrivo di un pilota americano, schiantatosi sulle coste e il suo racconto riguardo al violento conflitto che si sta scatenando oltre quei confini, inducono Diana a lasciare la propria casa, convinta di poter fermare la minaccia. Combattendo al fianco degli esseri umani in una guerra che porrà fine a tutte le guerre, lei scoprirà i suoi poteri e... il suo vero destino."

Wonder Woman 1984 arriverà in sala a fine 2019 e, per adesso, l'unica cosa che sappiamo per certo è che la produzione è iniziata e che, forse, sia gli attori che la regista continueranno a tenerci informati con i loro post social!