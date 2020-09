Wonder Woman 1984, ecco quanto durerà il cinecomic con Gal Gadot

Dopo aver ammirato il bellissimo trailer di Wonder Woman 1984 al DC FanDome, ecco che adesso è finalmente trapelata quella che sembrerebbe essere la runtime ufficiale del film di Patty Jenkins e con protagonista Gal Gadot, grazie a una scheda film pubblicata da un sito cinematografico coreano.

Come si legge nel tweet, Wonder Woman 1984 durerà la bellezza di 151 minuti, cioè 2 ore e 31 minuti compresi i titoli di coda.



L'uscita italiana del sequel di Wonder Woman è fissata adesso per il prossimo ottobre: qualche mese fa infatti il lungometraggio DC Films era stato posticipato dalla Warner Bros, causando l'ennesimo stravolgimento nella storia della distribuzione del progetto, arrivato al suo quarto posticipo.

Ricordiamo che Wonder Woman 1984 sarà il nono film del DC Extended Universe e sequel diretto di Wonder Woman, campione di incassi del 2017. Nel cast torneranno, oltre a Gal Gadot, anche Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright, mentre tra i volti nuovi segnaliamo Kristen Wiig nei panni di Cheetah e Pedro Pascal in quelli di Max Lord.

L'opera sarà il quarto film di Gal Gadot nei panni del personaggio DC Comics, dopo l'esordio in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e Justice League di Joss Whedon. Nel 2021 la rivedremo anche nella Zack Snyder's Justice League, in uscita su HBO Max.



L'uscita del film è prevista per il prossimo 1° ottobre.



