Wonder Woman 1984 domina il botteghino USA, ma gli incassi sono ancora insufficienti

Si sta rivelando un percorso irto di ostacoli quello che Wonder Woman 1984 si trova a dover compiere in questi giorni nelle sale di tutto il mondo (e su HBO Max, naturalmente): il periodo, d'altronde, non è certo dei più felici e il film di Patty Jenkins, come facilmente prevedibile, ne sta subendo le conseguenze.

Il botteghino statunitense parla comunque di un Wonder Woman 1984 leader assoluto: il film con Gal Gadot ha incassato quest'ultimo weekend circa 3 milioni di dollari oltreoceano, portando quindi a 32,6 milioni complessivi l'incasso tra Stati Uniti e Canada.

Sono invece 98,8 i milioni incassati da Wonder Woman 1984 all'estero, che sommati alle cifre precedenti portano quindi il ricavo globale a 131 milioni di dollari: una cifra anche abbastanza soddisfacente visto il periodo di magra che il cinema sta inevitabilmente vivendo a causa del COVID, ma che non può non tener conto del fatto che il nuovo capitolo del DC Extended Universe stia contando su una pressoché totale assenza di concorrenza.

I 131 milioni di cui sopra, inoltre, difficilmente arriveranno a superare i 200 milioni spesi dalla produzione: per il film, dunque, si prospetta una chiusura in netta perdita. La critica, intanto, non sembra voler ammorbidire le proprie posizioni: il punteggio di Wonder Woman 1984 sta crollando anche su Rotten Tomatoes, confermando il giudizio generalmente insufficiente sul film; Patty Jenkins, comunque, ha voluto ringraziare Warner Bros. per il sostegno al suo Wonder Woman.