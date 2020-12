Wonder Woman 1984: Diana e Steve Trevor di nuovo insieme nel trailer del CCXP

Nel corso del Comic Con Experience, festival brasiliano dedicato a fumetti, serie televisive, film, videogiochi e letteratura, è stato diffuso in streaming il nuovo trailer da un minuto di Wonder Woman 1984, che come noto debutterà negli Stati Uniti sia nelle sale cinematografiche che in streaming sulla piattaforma digitale HBO Max.

Il nuovo filmato fa leva principalmente sulla nuova ambientazione della storia, ovvero gli anni '80, e sul fatto che il mondo non sia ancora pronto per una supereroina capace di meraviglie come Wonder Woman, ma anche e soprattutto sul ricongiungimento tra Diana e Steve Trevor, personaggio lo ricordiamo morto nel primo film del 2017 e che adesso ritroviamo in carne e ossa parecchi anni dopo gli eventi di quella pellicola (che era ambientata nel corso della Prima Guerra Mondiale).

Wonder Woman 1984 durerà 151 minuti, ovvero 2 ore e 31 minuti. La durata del sequel supera di ben 10 minuti quella del Wonder Woman del 2017 e lo rende ufficialmente uno dei film più lunghi del DC Extended Universe, record che spetta ancora a Batman v Superman (che supera la pellicola di Patty Jenkins di appena un minuto) in attesa ovviamente della Zack Snyder's Justice League, che come sappiamo avrà una durata di quasi 4 ore e sarà suddivisa in una miniserie da quattro parti per il suo arrivo su HBO Max nel 2021.

Wonder Woman 1984 sarà anche il primo film di questo universo ad approdare in 4K sulla piattaforma digitale questo Natale, mentre in Italia l'uscita è prevista per il 28 gennaio 2021, anche in IMAX.

Subito dopo l'annuncio, anche Gal Gadot aveva espresso il suo appoggio alla decisione di distribuire Wonder Woman 1984 anche in streaming e anche Joe Russo ha elogiato la Warner per questa coraggiosa scelta, considerata inevitabile in questo periodo storico.