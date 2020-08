Wonder Woman 1984, Diana e Steve irrompono alla Casa Bianca nella nuova immagine

A pochi giorni dal debutto del nuovo e attesissimo trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, il secondo capitolo del franchise DC diretto da Patty Jenkins torna a mostrarsi oggi grazie a una nuova immagine ufficiale che vede Diana e Steve entrare alla Casa Bianca e combattere quella che sembra essere una sorta di cellula terroristica.

Il cinecomic DC Films è atteso nelle sale italiane il prossimo 1° ottobre 2020, distribuito da Warner Bros. Italia.

L'uscita italiana del sequel di Wonder Woman è quindi fissata ad un giorno di anticipo rispetto a quella del mercato statunitense: qualche giorno fa infatti il lungometraggio DC Films era stato posticipato dalla Warner Bros., causando l'ennesimo stravolgimento nella storia della distribuzione del progetto, arrivato al suo quarto posticipo.

Ricordiamo che Wonder Woman 1984 sarà il nono film del DC Extended Universe e sequel diretto di Wonder Woman, campione di incassi del 2017. Nel cast torneranno, oltre a Gal Gadot, anche Chris Pine, Connie Nielsen e Robin Wright, mentre tra i volti nuovi segnaliamo Kristen Wiig nei panni di Cheetah e Pedro Pascal in quelli di Max Lord.

L'opera sarà il quarto film di Gal Gadot nei panni del personaggio DC Comics, dopo l'esordio in Batman v Superman: Dawn of Justice di Zack Snyder e Justice League di Joss Whedon. Nel 2021 la rivedremo anche nella Zack Snyder's Justice League, in uscita su HBO Max.



Un nuovo trailer di Wonder Woman 1984 sarà mostrato al DC FanDome il prossimo 22 agosto.