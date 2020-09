Wonder Woman 1984: Diana e Steve avranno lo stesso destino di Cap e Peggy in Avengers?

Con la conferma del ritorno di Chris Pine in Wonder Woman 1984, le teorie su come Steve Trevor sia potuto tornare in vita nel sequel sono ormai all'ordine del giorno, ma sono poche quelle che prevederebbero un lieto fine per lui e Diana. E se invece fosse proprio un simile destino ad attenderli?

Wonder Woman 1984 riporterà in vita Steve Trevor, il personaggio interpretato da Chris Pine, e grande amore della Diana Prince di Gal Gadot. Ma se l'ultimo trailer del film diretto da Patty Jenkins non ha fatto che alimentare le teorie su come sia potuto tornare in vita Steve (c'entrerebbe Maxwell Lord), sono in pochi ad essere ottimisti sull'effettiva durata di questo ritorno.

In molti, infatti, pur augurandosi il contrario, si aspettano che Steve non sopravviva al secondo film su Wonder Woman, complici non solo le alte possibilità che Diana debba sacrificare nuovamente l'amore per far prevalere la giustizia, ma anche Batman v. Superman: Dawn of Justice e Justice League, che contavano Trevor come deceduto ormai da tempo.

Eppure, secondo Screen Rant, è più probabile che vi sia un risvolto a la Avengers: Endgame, dove abbiamo visto Steve e Peggy coronare il loro sogno d'amore (con il primo che decideva di tornare nel passato e vivere lì il resto dei suoi giorni), che non una ripetizione del finale del primo film di Wonder Woman.

Per questo, secondo il sito, potrebbe anche essere che una qualche scappatoia permetta a Diana, che tanto ha dato al mondo, di non dover rinunciare alla sua felicità personale, e a Steve Trevor di rimanere in vita. Un tale risvolto non andrebbe necessariamente a contraddire i film successivi (BvS e JL), poiché Diana potrebbe aver tenuto segreto il tutto, e Steve potrebbe anche essere la ragione per cui lei non si dedichi più così pubblicamente al suo ruolo di eroina (come le fu rimproverato da Bruce in Justice League).

Voi che ne pensate? Credete sia possibile un lieto fine di questo tipo per Steve e Diana? Fateci sapere nei commenti.